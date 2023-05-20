



В Мариуполе сообщили о взрывах в районе аэропорта

Жители оккупированного Мариуполя сообщили о взрывах в городе. Согласно предоставленным данным, взрыв произошел рядом с микрорайоном “Невский”, который российские власти построили на месте разрушенных домов. В марте этот микрорайон посещал президент РФ Владимир Путин.



Представитель силовых структур ДНР рассказал ТАСС, что несколько взрывов произошли в юго-западной части Мариуполя вблизи старого аэропорта. Их причины еще не установлены.



“Военкор” ВГТРК Андрей Руденко утверждает, что в район аэропорта попали четыре ракеты. По его информации, пострадавших нет, а тип ракет пока нельзя установить.



Мариупольский городской совет (законная украинская администрация города) утверждает, что в городе произошло три взрыва. В сообщении говорится, что одна из ракет попала в расположение личного состава российских военных. Советник законного мэра города Петр Андрющенко утверждает, что удар пришелся по месту базирования не менее 150 военнослужащих, которое “системно использовалось для установки систем ПВО”.



Мариуполь находится в 80 километрах от линии фронта. С момента захвата российскими силами в мае 2022 года город не обстреливали ракетами.