



В Мариуполе россияне пожаловались на большие потери

В Мариуполе за 19 и 26 мая украинские военные ликвидировали более 400 российских солдат.



Об этом сообщает паблик "Мариуполь сейчас".



"Неделю назад там в результате ракетного удара погибли более 200 военных. В пятницу, 26 мая, в результате нового обстрела снова массовые жертвы - более 250 погибших", - сообщает паблик.



По словам источника, ракеты попали в место дислокации войск РФ. Российские военные жалуются на то, что, по вполне понятным причинам, местные жители их ненавидят. Тем временем, вечером, 27 мая, в Мариуполе сообщили о взрывах.



