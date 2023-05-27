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В Мариуполе россияне пожаловались на большие потери
27.05.2023 18:38 Алина Груднева

В Мариуполе россияне пожаловались на большие потери

В Мариуполе за 19 и 26 мая украинские военные ликвидировали более 400 российских солдат.

Об этом сообщает паблик "Мариуполь сейчас".

"Неделю назад там в результате ракетного удара погибли более 200 военных. В пятницу, 26 мая, в результате нового обстрела снова массовые жертвы - более 250 погибших", - сообщает паблик.

По словам источника, ракеты попали в место дислокации войск РФ. Российские военные жалуются на то, что, по вполне понятным причинам, местные жители их ненавидят. Тем временем, вечером, 27 мая, в Мариуполе сообщили о взрывах.

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