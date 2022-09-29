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В Мариуполе прогремела серия взрывов
29.09.2022 14:41 Ольга Белозерова

В Мариуполе прогремела серия взрывов

В Мариуполе, который находится под контролем российских сил, прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в своем Telegram.

"Из города сообщают о серии взрывов в разных частях. Левобережный, Приморский и Кальмиусский районы. На разминирование не тянет. Одновременно в районе завода "Азовмаш" в небо после громких взрывов поднялся столб дыма", - написал Андрющенко, отметив, что детали выясняются.

Также советник опубликовал фотографию, на которой виден дым. 

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