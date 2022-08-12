



В Мариуполе идет подготовка к судилищу. Россияне спешат к 24 августа

В Мариуполе идет подготовка к судилищу... Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



Россияне спешат к 24 августа и окончательно превращают камерную филармонию в тюрьму. Помимо клеток пристраивают специальный бункер/гараж для приема автозаков, которые будут перевозить украинских пленных героев. Этой постройки не было до войны, она строится исключительно для одной цели. "Трибунал". Сооружение соединят специальным коридором с клетками и камерами.



"Настоящее лицо россиян – это даже не неонацизм. Это – необольшевизм. Превращать Храм Искусства в место преступления. Судилище над Азовцами – это не судилище. Это прямое военное преступление в прямом эфире. Преступление трибунала. И это преступление будет совершаться в камерной филармонии за спиной Пушкина. Кто там спрашивал, а при чем здесь пушкин?", - написал он.

