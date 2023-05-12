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В Луганске прогремело два взрыва
12.05.2023 20:44 Наталья Богинская

В Луганске прогремело два взрыва

В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА Артем Лысогор опубликовал видео с места "прилета".

"Сегодняшние "хлопки" в Луганске как часть очередной перегруппировки войск РФ. Почему-то загорелся машиностроительный завод. Что там россияне располагали и ремонтировали - не трудно догадаться", - написал Лысогор.

Также о взрывах сообщили российские СМИ.
 

Очевидцы опубликовали фото и видео дыма над городом.

СМИ предполагают, что в ходе ракетной атаки на Луганск, вероятно, использовались американские ракеты-приманки ADM-160B MALD, предназначенные для отвлечения систем ПВО.

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