В Луганске прогремело два взрыва
В пятницу, 12 мая, во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы на территории машиностроительного завода. Глава ОВА Артем Лысогор опубликовал видео с места "прилета".
"Сегодняшние "хлопки" в Луганске как часть очередной перегруппировки войск РФ. Почему-то загорелся машиностроительный завод. Что там россияне располагали и ремонтировали - не трудно догадаться", - написал Лысогор.
Также о взрывах сообщили российские СМИ.
Очевидцы опубликовали фото и видео дыма над городом.
#Луганск (временно оккупированный), похоже, что-то случилось https://t.co/p6mjlZnrEQ pic.twitter.com/mBQvneB4dz— Necro Mancer (@666_mancer) May 12, 2023
СМИ предполагают, что в ходе ракетной атаки на Луганск, вероятно, использовались американские ракеты-приманки ADM-160B MALD, предназначенные для отвлечения систем ПВО.