



В Лимане на месте массового захоронения эксгумировали уже 187 тел

В освобожденном от российских военных Лимане эксгумировали уже 187 тел на месте массового захоронения. Об этом сообщила пресс-офицер полиции Донецкой области Александра Гаврилко.



"Сейчас в Лимане работы по эксгумации еще продолжаются, ведется следствие. По предварительным результатам, эксгумировали 35 военнослужащих, тело одного из них было отдельно, в могиле посреди города, и 152 гражданских человека", - сказала она (цитата по "Украинской правде").



По ее словам, предварительный осмотр эксгумированных тел показал, что люди погибли в результате взрывных травм.



Вместе с тем, у украинской полиции есть информация о гражданах, которые погибли в результате насильственной смерти, отметила Гаврилко. Об этом подробнее сообщат после проведенной экспертизы, сказала она.



Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о полном освобождении Лимана от российских военных 2 октября. Позже украинские власти сообщили, что в городе после ухода российских войск обнаружили массовое захоронение.