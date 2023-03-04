



В Курской области на границе с Украиной усиливают охрану “инженерных” объектов

В субботу, 4 марта, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт провел оперативное совещание с участием ФСБ, пограничного управления, МВД и Росгвардии. Обсуждались вопросы безопасности и охраны инженерной и критически важной инфраструктуры.



Об этом Старовойт сообщил в своем Telegram. По его словам, Курская область получает дополнительные силы и средства Министерства обороны.



“Особое внимание уделяем приграничным районам. Залог безопасности – единство с нашей армией и постоянная бдительность”, – написал Старовойт.



Губернатор также призвал сообщать обо всех подозрительных лицах и предметах.