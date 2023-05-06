В Крыму утром прогремели взрывы
В оккупированном Россией украинском Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы слышали жители Красногвардейского района полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен дым.
"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейское был очень сильный хлопок", - пишут местные.
Позже так называемые "власти" Крыма заявили, что якобы на севере сработала ПВО.