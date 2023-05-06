



В Крыму утром прогремели взрывы

В оккупированном Россией украинском Крыму утром 6 мая прогремели несколько взрывов. После этого местные жители заметили дым.



Об этом сообщают местные Telegram-каналы.



Взрывы слышали жители Красногвардейского района полуострова. После этого местные начали публиковать кадры, на которых заметен дым.



"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейск. В Красногвардейское был очень сильный хлопок", - пишут местные.



Позже так называемые "власти" Крыма заявили, что якобы на севере сработала ПВО.

