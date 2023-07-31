



В Крыму учительница русского языка пыталась сжечь военкомат

Российские оккупанты задержали в Крыму учительницу русского языка за попытку поджога военкомата.



Как сообщает SHOT, в телефоне 51-летней учительницы якобы нашли переписку с куратором.



В воскресенье, 30 июля, около семи вечера женщина пришла в комиссариат в Феодосии на Земской улице и бросила в здание коктейль Молотова. Бутылка не долетела и разбилась на асфальте. Пламя вспыхнуло и почти сразу погасло, на военкомат огонь не перекинулся. Никто якобы не пострадал.



"Женщину задержали работники комиссариата. Оказалось, что она преподает русский и литературу в одной из школ Феодосии. Сейчас с педагогом работают силовики", - говорится в сообщении.



