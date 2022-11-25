



В Крыму убиты иранские консультанты, помогавшие россиянам

Высокопоставленный представитель службы безопасности Украины заявил, что в Крыму были убиты иранские военные консультанты, предупредив, что любые другие иранцы на оккупированной территории Украины, поддерживающие вторжение России, также станут мишенью.



Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что иранцы находились в Крыму, чтобы помочь России использовать иранские беспилотники "Шахед-136".



"Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали. И если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашего народа, мы должны их убить. Ты не должен быть там, где ты не должен быть", — сказал Алексей Данилов.



"Иранцы продолжают настаивать на том, что они не являются поставщиками оружия в РФ, но нам нужно подтверждение. У нас есть это подтверждение на сегодняшний день? Нет, мы не знаем. Мы понимаем, что эти штуки не летают, пока люди не научатся ими управлять, а у русских не хватает мозгов, чтобы самим в этом разобраться. В современном мире ничего не скроешь. Это лишь вопрос времени, когда правда будет обнародована", - сказал Алексей Данилов.

