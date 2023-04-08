



В Крыму снова прогремели взрывы

В Феодосии утром в субботу, 8 апреля, раздались два взрыва. Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко.



"Временно оккупированный Крым, Феодосия - тревожно. Говорят о взрывах в районе порта", – пишет Гончаренко.



По словам местных жителей, взрывы прогремели на улице Дружбы, в результате чего у машин срезонировала сигнализация. По словам советника главы властей Крыма Олега Крючкова, в Феодосии сработала ПВО. По словам самого Сергея Аксенова, над Феодосией была сбита ракета.