



В Крыму сбили украинский беспилотник

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Сакском районе республики.



"Периодически долетающие беспилотники сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит", – рассказал Аксенов в эфире "Соловьев Live".



Он отметил, что нельзя исключать человеческий фактор, "во всем есть нюансы", но заверил, что глобально Крыму ничего не угрожает. По его словам, лишь “отдельные беспилотные аппараты Украины могут долетать до полуострова, но и те сбиваются системами ПВО”.