



В Крыму рухнула российская ракета "Калибр"

На территории Крыма рухнула российская крылатая ракета "Калибр", которыми россияне обстреливают Украину.



Как сообщили журналисты издания ASTRA, ее накануне нашел пастух в районе села Вулкановка Ленинского района.



Специалисты после осмотра подтвердили, что рухнувшая ракета "Калибр" принадлежит министерству обороны РФ. По предварительным данным, никто не пострадал.





Между тем, как сообщалось ранее, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под железнодорожные пути около села Чистенькое рядом с Симферополем.

