



В Крыму приостановлена работа Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы в ночь на вторник, 18 июля, приостановлена. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Республике Крым.

По данным Керченского морского порта, соответствующее решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий, в частности — из-за ветра скоростью до 17 м/с.



В настоящее время переправа используется для транзита грузового транспорта, так как его движение по Крымскому мосту запрещено после атаки 8 октября 2022 года.



Ранее в этот день стало известно, что по Крымскому мосту проехала первая колонна автомобилей из Тамани.



Тогда же вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что на мосту после ряда проверок восстановили движение автотранспорта по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь в реверсивном режиме.



Накануне сообщалось, что легковые автомобили начали переправлять через Керченский пролив на пароме, движение идет в обе стороны.