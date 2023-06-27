



В Крыму повреждены ж/д пути: Движение поездов остановлено

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, объявил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов.



“Пострадавших нет, на месте работают профильные службы”, – написал Аксенов, добавив, что ремонтные работы “ориентировочно займут от четырех до восьми часов”.



Что именно стало причиной повреждения железнодорожных путей, он уточнять не стал.



“Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации”, – написал Аксенов.



По данным Baza, железнодорожные пути были подорваны перегоне ”Петрово-Владиславовка”. С рельсов сошел головной вагон грузового поезда.

По территории Кировского района проходит железнодорожная ветка Джанкой – Керчь.



В Крыму за последние недели несколько раз подрывали железнодорожные пути. Так, дважды 11 и 21 июня из-за повреждения путей на несколько часов останавливалось движение поездов в районе Феодосии. Власти аннексированного полуострова причину повреждения путей не уточняли, другие источники заявляли о диверсии.