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рельсы
27.06.2023 10:45 Евгения Маркова

В Крыму повреждены ж/д пути: Движение поездов остановлено

В Кировском районе Крыма повреждены железнодорожные пути, объявил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

“Пострадавших нет, на месте работают профильные службы”, – написал Аксенов, добавив, что ремонтные работы “ориентировочно займут от четырех до восьми часов”.

Что именно стало причиной повреждения железнодорожных путей, он уточнять не стал. 

“Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации”, – написал Аксенов.

По данным Baza, железнодорожные пути были подорваны перегоне ”Петрово-Владиславовка”. С рельсов сошел головной вагон грузового поезда.
По территории Кировского района проходит железнодорожная ветка Джанкой – Керчь.

В Крыму за последние недели несколько раз подрывали железнодорожные пути. Так, дважды 11 и 21 июня из-за повреждения путей на несколько часов останавливалось движение поездов в районе Феодосии. Власти аннексированного полуострова причину повреждения путей не уточняли, другие источники заявляли о диверсии.

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