



В Крыму отменили военный парад на 9 Мая

Праздничные демонстрации 1 мая, шествие “Бессмертного полка” и военный парад на 9 Мая в Крыму будут отменены из-за соображений безопасности. Об этом сообщил “глава” полуострова Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.



“Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия “Бессмертного полка” и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности”, — написал Аксенов.



Также глава Крыма подчеркнул, что ветераны не останутся без внимания, несмотря на отмену праздничных мероприятий. По его словам, представители органов власти навестят всех ветеранов и поздравят с Днем Победы.



Ранее военный парад на 9 Мая также отменили в Курской и Белгородской областях по решению региональных властей.



В свою очередь пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение об отмене проведения парада на 9 Мая является прерогативой глав регионов.

