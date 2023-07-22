



В Крыму объявили эвакуацию населения из-за взрывов

Из-за детонации на складе боеприпасов россиян в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма проводится эвакуация жителей окрестных населенных пунктов, расположенных в радиусе 10 км. Об этом сообщил так называемый "губернатор" Крыма Сергей Аксенов. При этом чиновник утверждает, что разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.



Также приостановлено движение по Крымской железной дороге.



По состоянию на 14:00 остановлены четыре железнодорожных рейса, следующих в Крым. Также остановлены поезда, идущие с территории полуострова в Россию.

