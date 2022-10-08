"В Крыму было облачно". Новое обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение с намеком на происходящее в Крыму, где сегодня произошел мощный взрыв на Крымском мосту.
"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце.
К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло.
Но какими бы ни были тучи - украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее - солнечное.
Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.
Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции.
И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины - ради освобождения всей нашей земли", - заявил Зеленский.