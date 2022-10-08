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"В Крыму было облачно". Новое обращение Зеленского
08.10.2022 21:35 Ольга Белозерова

"В Крыму было облачно". Новое обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое обращение с намеком на происходящее в Крыму, где сегодня произошел мощный взрыв на Крымском мосту.

"Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце.

К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло.

Но какими бы ни были тучи - украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее - солнечное.

Мы гарантируем всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни.

Украина всегда соблюдает все международные нормы и конвенции. 

И я снова и снова благодарю всех украинцев, кто воюет и работает ради мира для Украины - ради освобождения всей нашей земли", - заявил Зеленский. 

 

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