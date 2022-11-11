



В Кремле не считают унизительным уход из Херсона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают унизительным уход из Херсона.



На вопрос журналистов, не считают ли в Кремле унизительным уход из Херсона, Песков ответил отрицательно, сообщают РИА Новости.



Также представитель Кремля прокомментировал негативные оценки некоторых аналитиков по решению, касающегося Херсона.



"Экспертов много, мнения разные, спецоперация продолжается", - заявил Песков.



Пресс-секретарь Путина отметил, что "РФ не жалеет, что приняла Херсонскую область в свой состав и считает ее своей частью".