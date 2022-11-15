



В Киеве слышны взрывы: подробности

В Киеве во время воздушной тревоги во вторник, 15 ноября, прогремели взрывы. Об этом сообщают очевидцы.



По словам местных жителей, взрывы слышны в разных районах столицы.



Тем временем в местных Telegram-каналах сообщают о работе системы ПВО. В небе над Киевом есть следы взрывов.



По некоторым данным, обломки ракеты упали в районе одного из жилых комплексов.





Обновлено. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о двух взрывах и пожаре.



"Атака на столицу. В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация будет позже", - заявил он.



Кличко сообщил о еще одном ударе. "Еще одно попадание в Печерском районе. Многоэтажка", - заявил он.