



В Киеве развернут около 1000 пунктов обогрева

В Киеве в случае чрезвычайных ситуаций зимой готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



По его словам, рассматриваются различные сценарии развития событий и худший - "когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения".



"На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", - отметил Кличко.