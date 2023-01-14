



В Киеве прогремели взрывы: что известно

Сегодня, 14 января, рано утром в Киеве прогремели несколько взрывов, которые были слышны на левом и правом берегу города.



При этом воздушная тревога не была объявлена.



На фоне сообщений о взрывах пророссийские каналы начали распространять информацию о наступлении со стороны Беларуси. Однако, эти сообщения оказались фейковыми.



Глава офиса президента Украины Андрей Ермак успокоил украинцев, написав: "Спокойно".



Сообщения о "наступлении" также опроверг заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр, по словам которого взрывы в Киеве не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО.



Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о возгорании на одном из объектов критической инфраструктуры.



