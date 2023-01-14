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В Киеве прогремели взрывы: что известно
14.01.2023 08:04 Ольга Белозерова

В Киеве прогремели взрывы: что известно

Сегодня, 14 января, рано утром в Киеве прогремели несколько взрывов, которые были слышны на левом и правом берегу города.

При этом воздушная тревога не была объявлена. 

На фоне сообщений о взрывах пророссийские каналы начали распространять информацию о наступлении со стороны Беларуси. Однако, эти сообщения оказались фейковыми.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак успокоил украинцев, написав: "Спокойно".

Сообщения о "наступлении" также опроверг заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр, по словам которого взрывы в Киеве не связаны с угрозой с воздуха или работой ПВО.  

 Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о возгорании на одном из объектов критической инфраструктуры.

 

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