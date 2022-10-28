



В Киеве переименовали более 40 улиц: появилась имени Голды Меир

Киевский городской совет утвердил переименование более 40 улиц города. Переименование улиц Киева было инициировано в связи с активными боевыми действиями России на территории Украины.



В том числе Краснодарскую улицу в районе Нивки переименовали в честь четвертого премьер-министра Израиля Голды Меир. Известно, что Голда Меир была уроженкой Киева, но в детстве с семьей эмигрировала в США. После репатриации в Израиль вместе со своим мужем Моррисом Мейерсоном она занималась общественной работой, а с 1969 по 1974 год занимала пост премьер-министра страны.



Также, в Дарницком районе улицу Славгородскую переименовали в улицу имени погибшего Героя российско-украинской войны – Дениса Антипова, улицу Карла Маркса – на улицу Иоганна Вольфганга Гете.



В Голосеевском районе площадь Амурскую – на площадь Васильковскую.



В Шевченковском районе улицу Пушкинскую – на улицу Евгения Чикаленко, улицу Некрасовскую – на улицу Ивана Драча, Краснодарскую – на улицу Голды Меир.



В Днепровском районе улицу Астраханскую – на улицу Кастуся Калиновского.



В Соломенском районе улицу Багратиона – на улицу имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина, переулок Московский – на переулок Павла Ли.



В Подольском районе переулок Александра Бестужева – на переулок Кузьмы Скрябина.



В Святошинском районе площадь Героев Бреста на Чернобыевскую площадь.



В Оболонском районе улицу Маршала Тимошенко – на улицу Левка Лукьяненко.



В Печерском районе улица Александра Матросова на улицу Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.