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В Киеве объявлена воздушная тревога: слышны взрывы
11.11.2023 08:13 Алина Груднева

В Киеве объявлена воздушная тревога: слышны взрывы

В Киеве утром, 11 ноября, была объявлена воздушная тревога, до которой в центре украинской столицы прогремели около пять взрывов.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в Одесской и Киевской областях. Граждан призывают отправиться в убежище или соблюдать правило двух стен.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, мощные взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы. По предварительным данным, силы ПВО сработали по баллистической ракете.

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