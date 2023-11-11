



В Киеве объявлена воздушная тревога: слышны взрывы

В Киеве утром, 11 ноября, была объявлена воздушная тревога, до которой в центре украинской столицы прогремели около пять взрывов.



Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о ракетной опасности в Одесской и Киевской областях. Граждан призывают отправиться в убежище или соблюдать правило двух стен.



По словам мэра Киева Виталия Кличко, мощные взрывы прогремели на левом берегу украинской столицы. По предварительным данным, силы ПВО сработали по баллистической ракете.