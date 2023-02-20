



В Киеве испытают израильскую систему раннего оповещения

Израиль работает над пилотным проектом системы раннего оповещения о приближении ракет и беспилотников для Киева. Об этом рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона, сообщает "Укринформ".



По словам Корнийчука, когда российские самолеты взлетают, например, в Беларуси, тревога включается сразу по всем северным областям Украины. В Израиле работают мощные радары, рассчитывающие, куда именно летит ракета, и сирена включается секторально в конкретном месте. Кроме того, сирена дает специальный сигнал, указывающий, сколько минут есть у населения, чтобы спрятаться в укрытии.



“Такая система нам нужна, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически, во время своего визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева”, - рассказал посол.



Как отметил Корнийчук, впоследствии проект раннего оповещения будет расширен на другие регионы.



