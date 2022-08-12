



В Израиле украинские психологи прошли курс обучения

В Израиле украинские психологи прошли курс обучения и переняли опыт у иностранных коллег.



В центре NATAL специалисты из Украины посещали тренинги по психолгической стойкости, учились работать с ПТСР и оказывать поддержку пострадавшим от сексуального насилия.



Обучение проводилось по договоренности супругов Президента Украины и Президента Израиля в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.



Теперь участники тренинга вернутся домой и помогут людям, пережившим травматические события.