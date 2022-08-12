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В Израиле украинские психологи прошли курс обучения
12.08.2022 19:07 Юлия Фрилис

В Израиле украинские психологи прошли курс обучения

В Израиле украинские психологи прошли курс обучения и переняли опыт у иностранных коллег.

В центре NATAL специалисты из Украины посещали тренинги по психолгической стойкости, учились работать с ПТСР и оказывать поддержку пострадавшим от сексуального насилия.

Обучение проводилось по договоренности супругов Президента Украины и Президента Израиля в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Теперь участники тренинга вернутся домой и помогут людям, пережившим травматические события.

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