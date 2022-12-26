



В Иране ответили на заявления Украины по БПЛА

В Иране назвали обвинения в использовании дронов против Украины признанием передовых технологий.



Об этом пишет Tehran Times.



Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что обвинения в использовании иранских беспилотников в войне РФ против Украины свидетельствуют о значительном влиянии Ирана и его передовых технологиях в производстве дронов.



Таким образом, можно считать, что подобным заявлением, сделанным официальным лицом такого уровня, Иран фактически признает поставки своего вооружения для войны против Украины, тем самым признает свое, хотя и не прямое участие в преступлениях России против Украины