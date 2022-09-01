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В ходе контрнаступления ВСУ применяются полученные от Македонии Су-25
01.09.2022 09:27 Аркадий Бочаровский

В ходе контрнаступления ВСУ применяются полученные от Македонии Су-25

Украинский военный эксперт Роман Свитан в интервью журналистке Юлии Латыниной сообщил, что в ходе контрнаступления украинских сил на Херсонском направлении успешно применяются штурмовики Су-25, полученные от Северной Македонии.

Власти Северной Македонии передали Украине четыре штурмовика Су-25, которые были выкуплены у Киева в 2001 году. Об этом в чв начале августа сообщили СМИ Македонии.

Самолеты не использовались Македонией и с 2003 года находились на хранении.
 

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