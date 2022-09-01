



В ходе контрнаступления ВСУ применяются полученные от Македонии Су-25

Украинский военный эксперт Роман Свитан в интервью журналистке Юлии Латыниной сообщил, что в ходе контрнаступления украинских сил на Херсонском направлении успешно применяются штурмовики Су-25, полученные от Северной Македонии.



Власти Северной Македонии передали Украине четыре штурмовика Су-25, которые были выкуплены у Киева в 2001 году. Об этом в чв начале августа сообщили СМИ Македонии.



Самолеты не использовались Македонией и с 2003 года находились на хранении.

