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В ходе боевых действий ни одна установка HIMARS не пострадала - Пентагон
05.11.2022 17:22 Евгения Маркова

В ходе боевых действий ни одна установка HIMARS не пострадала - Пентагон

Несмотря на фейковые заявления Минобороны России о якобы уничтожении украинских HIMARS, в Пентагоне утверждают, что оккупантам до сих пор не удалось нповредить ни одну из пусковых установок, пишет Politico.

"По словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться неизвестным, чтобы дать откровенную оценку войне, Москва до сих пор не смогла уничтожить ни одну из этих пусковых установок HIMARS", - отмечает издание.

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