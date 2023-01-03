



В Херсонской области россияне при отступлении умышленно взорвали электростанцию

Российские войска при отступлении из Берислава Херсонской области в середине ноября 2022 года взорвали электростанцию. Они сделали это намеренно.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



“В Бериславе (Херсонская область) россияне при отступлении намеренно взорвали электростанцию”, – написал Резников.



Министр обороны отметил, что, согласно статье 51(2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции, запрещается разрушение критической инфраструктуры. Это считается террористическим актом.



Однако, как заметил Резников, это не останавливает российских оккупантов.