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В Херсонской области россияне при отступлении умышленно взорвали электростанцию
03.01.2023 14:55 Наталья Богинская

В Херсонской области россияне при отступлении умышленно взорвали электростанцию

Российские войска при отступлении из Берислава Херсонской области в середине ноября 2022 года взорвали электростанцию. Они сделали это намеренно.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

“В Бериславе (Херсонская область) россияне при отступлении намеренно взорвали электростанцию”, – написал Резников.

Министр обороны отметил, что, согласно статье 51(2) Дополнительного протокола I Женевской конвенции, запрещается разрушение критической инфраструктуры. Это считается террористическим актом.

Однако, как заметил Резников, это не останавливает российских оккупантов.

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