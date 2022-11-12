



В Херсоне замечены MRAP израильского производства

Израильские MRAP - миностойские бронированные автомобили Amir 4×4, произведенные компанией Gaia Automotive Industries, были замечены, в пятницу 11.11, среди украинских сил, которые вошли в город Херсон и близлежащие села.



Израиль многократно заявлял, что не поставляет оружие украинской армии.



Израильская компания Gaia Automotive Industries, которая работает в Кирьят-Тивон, производит MRAP, машины для борьбы с массовыми беспорядками и машины для дозаправки самолетов.



Израильский бронеавтомобиль способен перевозить 12 бойцов или эвакуировать раненых с поля боя. Бронеавтомобиль также способен перевозить и доставлять на поле боя 14 тонн боеприпасов или другого военного снаряжения.



Израильский бронеавтомобиль построен на щите шасси Ford F550 американской компании Ford.



Предполагается, что одна из европейских стран или компаний купила израильские бронемашины и передала их украинской армии.



Также есть версия, согласно которой фотографии Amir - иранская фальшивка, с целью осложнить отношения России и Израиля.