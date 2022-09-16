



В Херсоне прогремели взрывы

В пятницу утром, 16 сентября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы.



"В Херсоне слышны взрывы": - говорится в сообщении "Суспільного".



При этом местные Telegram-каналы сообщают, что взрывы были очень мощные.



По словам очевидцев, взрывы прогремели в центре города, за зданием областной государственной администрации. В районе херсонского апелляционного суда виден столб дыма.



По предварительным данным, взрыв произошел в помещении, где расположены кабинеты представителей "властей" Стремоусова и Елисеева.



Позже стало известно, что взрыв в Херсоне раздался во время совещания председателей муниципальных округов, сформированных пророссийскими властями. На видео также можно увидеть, как из здания выбегают военные.