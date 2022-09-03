



В Херсоне прогремели взрывы: что известно

Под Херсоном, в городе Олешки, прогремел взрыв на складе боеприпасов россиян.

Об этом сообщили Олешковский мэр Евгений Рищук и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По словам Рищука, минимум полчаса детонировали боеприпасы в районе промзоны.

В свою очередь, Братчук сообщил, что ВСУ уничтожили технику россиян.

Местные паблики также сообщили, что в самом Херсоне было слышно минимум восемь взрывов в районе речного порта.

По предварительным данным, уничтожена гостиница-сауна "Затерянный мир", где базировались российские военные.