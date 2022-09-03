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В Херсоне прогремели взрывы: что известно
03.09.2022 16:58 Алина Груднева

В Херсоне прогремели взрывы: что известно

Под Херсоном, в городе Олешки, прогремел взрыв на складе боеприпасов россиян.

 
Об этом сообщили Олешковский мэр Евгений Рищук и спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.
 
По словам Рищука, минимум полчаса детонировали боеприпасы в районе промзоны.
 
В свою очередь, Братчук сообщил, что ВСУ уничтожили технику россиян. 
 
Местные паблики также сообщили, что в самом Херсоне было слышно минимум восемь взрывов в районе речного порта.
 
По предварительным данным, уничтожена гостиница-сауна "Затерянный мир", где базировались российские военные.

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