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В Харьковской области в результате обстрела пострадали мирные жители | Фото: ДСНС України
25.09.2022 10:17 Алина Груднева

В Харьковской области в результате обстрела пострадали мирные жители

Силы РФ за прошедшие сутки обстреляли Купянский, Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Красноградский районы Харьковской области.

 
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
 
В результате обстрелов госпитализированы с ранениями семеро мирных жителей. В Харьковском районе еще один человек получил ранения, подорвавшись на мине.
 
В пгт Двуречная Купянского района загорелась школа. В Чугуевском районе повреждена инфраструктура агропромышленного предприятия. 

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