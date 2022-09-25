



В Харьковской области в результате обстрела пострадали мирные жители

Силы РФ за прошедшие сутки обстреляли Купянский, Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Красноградский районы Харьковской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате обстрелов госпитализированы с ранениями семеро мирных жителей. В Харьковском районе еще один человек получил ранения, подорвавшись на мине.

В пгт Двуречная Купянского района загорелась школа. В Чугуевском районе повреждена инфраструктура агропромышленного предприятия.