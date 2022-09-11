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В Харьковской области освободили уже 40 населенных пунктов
11.09.2022 15:31 Евгения Маркова

В Харьковской области освободили уже 40 населенных пунктов

"У нас освобождена значительная часть наших территорий Чугуевского района, Купянского и Балаклейского районов. Наши подразделения зашли в Купянск, идет освобождение населенных пунктов Изюмского района. Эти населенные пункты насчитываются уже десятками. На сегодняшний день мы можем говорить примерно о 40, но на самом деле их гораздо больше", – заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

На карте Генштаба РФ можно увидеть, что российские войска полностью оставили Харьковскую область.

 

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