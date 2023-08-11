



В ГУРе рассказали об офицерах-суицидниках РФ и дали "портрет" корректировщика

В Главном управлении разведки Министерства обороны заявили о росте числа суицидальных случаев среди российских офицеров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.



О значительном росте случаев самоубийства офицеров армии РФ рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире Национального телемарафона, не исключив, что часть из них идут на такой шаг из-за страха, что их догонят украинские военные.



В связи с этим представитель спецслужбы подчеркнул: тех россиян, которые не хотят выполнять преступные приказы, убивать украинцев, Украина готова принять, причем разных по рангу, от рядового до генералов и командующих, в рамках проекта "Хочу жить" - если они сдадутся в плен. Юсов уверен, что это - лучший и самый безопасный выход из ситуации для российских офицеров.



Представитель ГУР Андрей Юсов:



- Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом, несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах. Имеется в виду гарантирование того, что речь будет идти именно о захвате в плен..



Рассказал представитель ГУР и том, каков портрет корректировщиков, фактически убивающих сограждан. Юсов выразил сожаление, что это могут быть разные люди, которые, в том числе, могут ностальгировать по советской империи зла.



Представитель ГУР Андрей Юсов:



- Мы не должны думать, что точно увидим какое-то описание типа "пожилой человек с бородой" или "без бороды", и это – корректировщик, агент ФСБ, срочно вызываем спецслужбы. Нет, нам надо быть бдительными. И контрразведывательные мероприятия, конечно, продолжаются, угроза остается, потому что российские спецслужбы продолжают работу.



Он отметил, что россияне не смирились с тем, что их не встречают с цветами в Украине. По его словам, они продолжают осуществлять попытки втянуть украинцев в свои сделки различными способами - напрямую, не напрямую, с выходами на них через соцсети, телефонные, личные контакты.



Представитель ГУР Андрей Юсов:



- Конечно, надо быть очень внимательными. Если происходит любой такой подозрительный контакт, то стоит обращаться в украинские правоохранительные органы. Если вы видите деятельность человека, который может своими действиями вредить украинским Силам безопасности и обороны, нужно обращаться в правоохранительные органы.



По его словам, российские спецслужбы, к сожалению, остаются достаточно угрожающей и эффективной во многих вопросах силой, и на их деятельность тратятся колоссальные ресурсы.



Отвечая на вопрос, наблюдаются ли случаи, когда россияне внедряют своих агентов в украинские органы местной власти, Юсов сказал, что подобные попытки российские спецслужбы не прекращают осуществлять. При этом Юсов отметил, что работа спецслужб, какой бы она ни была сложной и дорогостоящей, все равно дешевле для РФ, если сравнивать с расходами на фронт и армию.



Представитель ГУР Андрей Юсов:



- Поэтому да, они пробовали, пробуют и будут пробовать это делать. Другое дело, что благодаря эффективной деятельности украинских спецслужб и монолитной позиции гражданского общества сегодня такая работа для россиян максимально затруднена. Это действительно тот случай, когда единство и бдительность дают свои результаты.