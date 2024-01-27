



В ГУР уверены, что обмен пленными с РФ будет в ближайшее время

Обмен пленными между Украиной и Россией должен состояться в ближайшее время, по крайней мере, украинская сторона все для этого делает.



Такое заявление в эфире национального телемарафона сделал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



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"Жизнь наших людей - военнослужащих или гражданских - не должна быть в опасности. И в тех ужасных условиях, в которых их там удерживают. Все что можно делать - мы сделаем. Я уверен, что в ближайшее время обмен все же состоится", - отметил он.



Стоит отметить, что обмен пленными ожидался в день, когда потерпел крушение в России Ил-76. В РФ объявили, что на борту были украинские военнопленные.