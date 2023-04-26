



В Google Maps после обновления видны новые массовые захоронения в Мариуполе

Обновленные спутниковые снимки Google Maps указывают на появление новых массовых захоронений в оккупированном россиянами Мариуполе. Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрущенко.



“Google обновил карты Мариуполя в Google Maps. Теперь можете увидеть город после российских обстрелов. Разбомбленный Драматический театр еще до разбора завалов и с надписью “Дети». Мариуполь перед демонтажем. Судя по истории разрушений, фото со спутника сделаны в разные даты после середины марта 2022 года”, – предположил он.



По словам Андрущенко, городские власти изучили новые карты кладбищ Мариуполя и обнаружили новые участки массовых захоронений.



“Нашли новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище. Секторы по размеру визуально больше братских могил в селе Виноградное или селе Мангуш. Новотроицкое кладбище было достаточно долгое время (приблизительно к середине июля) закрыто и находилось под контролем оккупантов”, – заявил советник мэра. Пока неизвестно, кто именно и в какой период был похоронен на этом кладбище.



Российские войска оцепили Мариуполь в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта город был в блокаде, со второй половины мая город находится в полной оккупации.



В Мариуполе в начале августа оставались около 130 тысяч человек. До полномасштабного вторжения там жили 530 тысяч человек. По разным оценкам, во время боев за город погибли от 20 тысяч до 25 тысяч мирных жителей, но точных данных пока нет.



Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что россияне повредили обстрелами 1800 многоэтажек в Мариуполе. оккупанты определили 934 дома, которые постепенно сносят, 400 домов уже полностью уничтожены. По словам мэра, 50% города уже нет.