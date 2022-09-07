



Официально: Взрывы на авиабазах в Крыму - работа ВСУ

Августовские взрывы на авиабазах в Крыму были следствием серии ударов со стороны украинских военных. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый заместитель главы оборонного комитета Рады Михаил Забродский в общей статье для "Укринформа".



Главной особенностью войны России против Украины является решающая диспропорция в возможностях. При этом невозможно избавить оккупантов от такого преимущества, но украинцы смогут "противопоставить противнику свою способность действовать подобным образом и на подобную дальность".



"Речь идет, конечно, о поставках партнерами Украины для ВСУ систем вооружения или определенных наименований боеприпасов с соответствующей дальностью действия", - говорится в материале.



В это же время подчеркивается, что это не только определенные наименования, такие как, например, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗО Himars.



"Должен быть применен комплексный подход к переоснащению артиллерии, ракетных войск, тактической авиации и Военно-морских сил ВС Украины и других составляющих их могущества", - отмечается в статье.



Залужный и Забродский заявили, что одним из главных примеров правильности такого подхода в текущем году являются успешные усилия ВС Украины по физическому переносу боевых действий на временно оккупированную территорию АР Крым.



"Речь идет о серии успешных ракетных ударов по крымским авиабазам противника, прежде всего - по аэродрому Саки", - говорится в статье.



В материале также отмечается, что задача ВСУ на 2023 год - сделать для россиян и в других оккупированных территориях ощущения потери, неудачи, а главное – стоимости этой войны во всех ее пониманиях более острыми, естественными и вполне ощутимыми, несмотря на значительное расстояние до целей.



Напомним, 9 августа днем в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.