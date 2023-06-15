



В Генштабе назвали направления наступлений и где идут самые ожесточенные бои

Вооруженные Силы Украины ведут наступление на трех направлениях: Бахмутском; на Бердянском - бои продолжаются в районах Макаровки; на Мариупольском - в районе Новоданиловки и Новопокровки. Об этом, а также о том, где идут на сегодня самые ожесточенные бои, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.



Так, о том, что украинские военные продолжают наступательные действия на трех направлениях фронта, и защитники имеют успехи в продвижении, рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире Национального телемарафона.



"Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонные, так и наступательные действия. Имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются, ни одна позиция не потеряна. Продолжаются наступательные действия Сил обороны на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях", - отметил он.



По данным Генштаба, на Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском - в районе Новоданиловки и Новопокровки.



На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Роздоловка, Краснополовка и Берховка-Ягодное. По словам спикера Генштаба, украинские военные имеют успехи на этом участке фронта.

скриншот deepstatemap.live

В целом же ситуация на фронте такая: за последнюю неделю украинские военные усилили наступательные действия на юго-востоке Украины. В частности, ВСУ начали штурмы на западе Донецкой области и в Запорожской области. Защитникам удалось за последние трое суток освободить около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях и семь населенных пунктов.



При этом

аналитики ISW отмечают

, что украинские силы продвигаются на нескольких направлениях фронта, а Россия в это время бросает в бой резервы.