



В Евпатории вновь прогремели взрывы

Утром, 20 августа, в Евпатории вновь прогремели взрывы.



Об этом сообщают местные паблики.



Источник взрывов пока что не установлен. Сообщают, что они прогремели над селом Заозерное. Утверждается, что сработала система ПВО.

Над Евпаторией в районе н.п. Заозёрное вновь сработала ПВО.



Глава Крыма подтвердил информацию о работе системы ПВО на западе Крыма

«Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации» Сергей Аксёнов. pic.twitter.com/zbZITDN0E2 — Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) August 20, 2022

Накануне вечером также сообщалось о взрывах в Евпатории и Севастополе.