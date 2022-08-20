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В Евпатории вновь прогремели взрывы
20.08.2022 09:53 Алина Груднева

В Евпатории вновь прогремели взрывы

Утром, 20 августа, в Евпатории вновь прогремели взрывы.

Об этом сообщают местные паблики.

Источник взрывов пока что не установлен. Сообщают, что они прогремели над селом Заозерное. Утверждается, что сработала система ПВО.

Накануне вечером также сообщалось о взрывах в Евпатории и Севастополе.

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