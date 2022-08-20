В Евпатории вновь прогремели взрывы
Утром, 20 августа, в Евпатории вновь прогремели взрывы.
Об этом сообщают местные паблики.
Источник взрывов пока что не установлен. Сообщают, что они прогремели над селом Заозерное. Утверждается, что сработала система ПВО.
Над Евпаторией в районе н.п. Заозёрное вновь сработала ПВО.— Vero_Nika 🇷🇺 Z V (@Vero_Nika282) August 20, 2022
Глава Крыма подтвердил информацию о работе системы ПВО на западе Крыма
«Цель поражена. Пострадавших и повреждений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации» Сергей Аксёнов. pic.twitter.com/zbZITDN0E2
Накануне вечером также сообщалось о взрывах в Евпатории и Севастополе.