



В ЕС предлагают наказывать за помощь России обходить санкции

12 стран Евросоюза призвали Брюссель заблокировать возможности компаниям и третьим странам обходить санкции Евросоюза против России, используя торговлю и доступ к единому европейскому рынку как рычаг влияния. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.



Данную инициативу поддержали Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды. Документ подготовили для переговоров представителей правительств ЕС, которые обсуждают 10-й пакет антироссийских санкций.



Эти 12 стран призвали ЕС принять срочные меры для прекращения обхода санкций путем расширения сотрудничества таможенных, налоговых органов и прокуратуры, разведывательного сообщества, а также исследовательских институтов и статистических агентств на уровне ЕС.



“Тактика обхода и попытки закупок россиян становятся все более частыми и изобретательными. Этими усилиями Россия пытается продолжать снабжать свою военную промышленность и свои стратегические отрасли, которые финансируют войну, необходимыми компонентами, несмотря на наши санкции. Мы должны дать сильный сигнал лицам и организациям в третьих странах. Предоставление материальной поддержки военной и оборонно-промышленной базы России будет иметь серьезные последствия для их доступа на рынок ЕС”, – говорится в документе.