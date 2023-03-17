



В ЕС подпишут соглашение о закупке 155-мм боеприпасов для Украины

Ряд стран Европейского Союза в понедельник, 20 марта, подпишут проектное соглашение о совместной закупке артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров для Украины. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС.



Сообщается, что чиновник не смог сказать, сколько стран присоединятся к соглашению о предоставлении Украине боеприпасов, но выразил уверенность, что "в понедельник будет много подписей", а позже к инициативе могут присоединиться другие государства.



"(Проектное соглашение) является основой для Европейского оборонного агентства и его стран-членов, чтобы двигаться дальше... По сути, это техническое задание, которое является юридической основой для движения вперед", - отметил он.



