



В ЕС хотят создать спецмиссию по обучению и помощи украинским военным

В ЕС хотят создать спецмиссию по обучению и помощи украинским военным...



Министры иностранных дел Франции, Германии и Польши выступают за создание специальной миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных, говорится в совместном заявлении.



Дипломаты отмечают важность поддержки Украины в борьбе за свой суверенитет и европейские ценности демократии, свободы и порядка, основанного на правилах. Развязанную РФ войну страны-члены ЕС называют "жесточайшим ударом по миру и безопасности в Европе".



По их мнению, такая помощь должна включать не только тренировочную миссию для военных, но и ремонт и обслуживание военной техники.



Министры также выразили поддержку инициативе ЕС EU Solidarity Lanes, которая помогает Украине экспортировать зерно и другую продовольствие. И обвинили Россию в использовании голода в качестве оружия и возложили на агрессора ответственность за ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью в мире.