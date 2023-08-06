



В Донецке загорелось здание Университета экономики и торговли – видео

В ночь на 6 августа в центре Донецка в результате обстрела ВСУ загорелось здание первого корпуса Донецкого национального университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского, заявил глава “ДНР” Денис Пушилин.



Мэр города Алексей Кулемзин утверждает, что “украинская армия якобы применила кассетные боеприпасы” (подтверждений этому нет).



По данным МЧС, площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании обрушилась кровля и полностью сгорело потолочное перекрытие.



К утру пожарные локализовали возгорание. По утверждению спасателей, пострадавших в результате инцидента нет.







