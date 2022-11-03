



В "ДНР" заявили о новом обмене пленными

В четверг, 3 ноября, возможно, состоялся очередной обмен военнопленными по формуле 107 на 107. Об этом сообщил так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин в своем Telegram-канале.



"Сегодня возвращаем 107 бойцов. Украине отдаем столько же пленных", - написал он.



Пушилин отметил, что из российского плена возвращают в основном бойцов ВСУ.



По его словам, из общего количества освобожденных 65 человек - из так называемых "ДНР" и "ЛНР".



https://t.me/pushilindenis/2842 Напомним, 26 октября Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.



17 октября также прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Стороны обменяли по 110 своих пленных. Все они - женщины.