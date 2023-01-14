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В Днепре число раненых возросло до 39: самому младшему - три года
14.01.2023 18:42 Алина Груднева

В Днепре число раненых возросло до 39: самому младшему - три года

В Днепре возросло число раненых в результате удара по жилому многоэтажному дому.

По словам главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, по состоянию на 18:28, было уже 39 раненых и пятеро погибших.

"Российская ракета, которая сегодня попала по Днепру, ранила семерых детей. Младшему – три года. Все дети в больнице. 9-летняя девочка в тяжелом состоянии… Наказание за эти преступления неотвратимо", - сказал он.

Спасательная операция, в которой участвуют сотрудники ГСЧС, продолжается. По прогнозам, разбор обломков будет длиться всю ночь.

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