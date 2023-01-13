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В ЧВК "Вагнер" опровергли данные об оперативном окружении Бахмута
13.01.2023 14:03 Евгения Маркова

В ЧВК "Вагнер" опровергли данные об оперативном окружении Бахмута

"Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет", - сообщила пресс-служба группы Concord, ссылаясь на слова главы Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Андрея Трошева.

Трошев отметил, что когда "Артемовск" (то есть украинский город Бахмут, который в России упорно называют советским именем) будет окружен, об этом сообщат.

Ранее советник врио главы так называемой "ДНР" Игорь Кимаковский рассказал, что "Артемовск" взят российскими войсками в оперативное окружение.

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