В Чернигове прогремел взрыв на выставке боеприпасов: пострадали дети
В субботу, 3 сентября, в Чернигове, на Валу прогремел взрыв на выставке боеприпасов.
По данным "Суспільне.Чернігів", это случилось около 13.30.
В этот момент возле художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. Травмы получили трое детей.
По данным издания, 10-летний мальчик держал РПГ и нажимал курок, из-за чего сработало оружие. Его вместе с мамой и 12-летним братом отправили в травмпункт.
Еще один ребенок попал в реанимацию.
Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на мероприятии предусматривался интерактив для детей.
"Почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь",
— отметил он.
Позже стало известно, что число пострадавших детей увеличилось до четырех. Ранение руки получил семилетний мальчик.