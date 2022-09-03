



В Чернигове прогремел взрыв на выставке боеприпасов: пострадали дети

В субботу, 3 сентября, в Чернигове, на Валу прогремел взрыв на выставке боеприпасов.

По данным "Суспільне.Чернігів", это случилось около 13.30.

В этот момент возле художественного музея проходила выставка боеприпасов, один из которых сдетонировал. Травмы получили трое детей.

По данным издания, 10-летний мальчик держал РПГ и нажимал курок, из-за чего сработало оружие. Его вместе с мамой и 12-летним братом отправили в травмпункт.

Еще один ребенок попал в реанимацию.

Как рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, на мероприятии предусматривался интерактив для детей.

"Почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь",

— отметил он.

Позже стало известно, что число пострадавших детей увеличилось до четырех. Ранение руки получил семилетний мальчик.