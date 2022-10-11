



В Бундестаге заявили о невозможности переговоров с РФ при Путине

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что переговоры с Россией при Владимире Путине невозможны.



Об этом сообщает Welt.



"Вы не можете вести переговоры с Россией при Путине и его последователях. Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов самого центра Киева и других городов", - заявила Штрак-Циммерманн.



Представительница Бундестага также считает, что окончание войны может быть достигнуто при передаче материальной и военной помощи Украине.



"Зима приближается, и Украине нужно все подготовить. От снаряжения для холодных месяцев до боеприпасов и артиллерии. Однако для южного фланга Украине в первую очередь нужны основные боевые танки", - подчеркнула Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.